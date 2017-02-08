В Астрахани пройдет третий Каспийский медиафорум

Определены даты проведения в Астрахани третьего Каспийского медиафорума – он пройдет 28-29 сентября и будет посвящен 300-летию Астраханской губернии. Традиционно участниками астраханского медиафорума становятся журналисты прикаспийских стран.

В рамках медиафорума вновь состоится международный журналистский конкурс «Каспийская мечта». Как сказали его организаторы – Каспийский пресс-центр и пресс-служба губернатора Астраханской области - в положении о «Каспийской мечте-2017» учтено, что в России этот год объявлен годом экологии, а Астраханская область отмечает свое 300-летие. Историческим и краеведческим украшением конкурса станет номинация «300 лет Астраханской губернии».

В ближайшее время будет объявлен старт «Каспийской мечты-2017» и начнется прием заявок его участников. В минувшем году победителем в одной из номинаций конкурса «Каспийская мечта -2016» стала публикация сайта «Turkmenistan.ru».

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