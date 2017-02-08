Президент Туркменистана поздравил народ страны с учреждением Генассамблеей ООН Международного дня нейтралитета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с обращением к народу страны в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН на 71-й сессии резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Поздравив соотечественников с этим знаменательным событием, глава государства отметил, что факт принятия вышеназванной резолюции вновь подчеркнул общечеловеческое значение постоянного нейтралитета Туркменистана.

По словам туркменского президента, в данном документе отражена судьбоносная суть опыта, накопленного страной в этом направлении за два с лишним десятилетия.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность государствам, поддержавшим резолюцию и выступившим ее коспонсорами, а также всем членам ООН.

«Мы придаем большое значение укреплению нашего нейтралитета, гордимся этим особым правовым статусом Родины. Нейтралитет – наша основная доктрина. Он призывает к сохранению мира на планете, развитию дружественных отношений между всеми народами, провозглашая гуманистические принципы, способствует солидарности», – сказал глава государства.

Президент Туркменистана дал поручения парламенту и правительству провести международную конференцию по данной резолюции Генассамблеи ООН, внести соответствующие изменения в перечень праздничных дней и порядок их празднования, обеспечить широкое и последовательное освещение вопросов, связанных с нейтралитетом, в туркменских СМИ, а также наладить во всех образовательных учреждениях государства изучение основ туркменского нейтралитета.

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