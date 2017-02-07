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07.02.17 09:54

Туркменистан посетили делегации Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана

В Туркменистане с рабочим визитом побывали делегации двух регионов Республики Узбекистан – Бухарской и Хорезмской областей.

В рамках визитов организованы ознакомительные посещения предприятий и учреждений сферы культуры Лебапского и Дашогузского велаятов (областей), в том числе историко-краеведческих музеев. Представители дружественного государства также посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

В рамках визита состоялись встречи и переговоры с участием глав администраций регионов Узбекистана и Туркменистана, а также представителей деловых и общественных кругов.

 

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