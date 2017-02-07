|07.02.17 08:38
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В Туркменистане открылась Неделя культуры Ирана
В Ашхабаде открылась Неделя культуры Исламской Республики Иран в Туркменистане. Организаторами акции выступили Культурный центр Посольства ИРИ в Ашхабаде и Министерство культуры Туркменистана.
Для проведения Недели иранской культуры в Ашхабад прибыла делегация Ирана, куда вошли руководители и специалисты учреждений культуры, творческие коллективы, мастера ремесел.
Перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Ираном в сфере культуры были обсуждены в ходе приема официальной делегации ИРИ в Министерстве культуры Туркменистана.
Церемония открытия Недели культуры Ирана состоялась во Дворце мукамов Государственного культурного центра. Иранские артисты исполнили народные мелодии и песни, импровизации на темы классических дестанов, лирические напевы на стихи восточных поэтов, а также современные музыкально-песенные произведения.
В рамках Недели культуры ИРИ в выставочном зале Государственной академии художеств состоится выставка декоративно-прикладного искусства Ирана, где будут представлены миниатюры, иллюстрирующие произведения классиков персидской поэзии, филигранные поделки из дерева, керамика, образцы искусства каллиграфии, национальная одежда, чеканка по металлу, роспись по эмали и гобелены.
В киноцентре «Ашхабад» будут показаны работы иранских кинематографистов – художественные фильмы, снятые в последние годы в разных жанрах. Завершится Неделя иранской культуры совместным концертом дружбы.
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