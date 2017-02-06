В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ

В МИД Туркменистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Ашхабаде Хасаном Абдаллой аль Адаб аль Заоуруни, в ходе которой обсуждался комплекс вопросов, связанных с дальнейшим развитием двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи была отмечена необходимость повышения эффективности механизмов двустороннего сотрудничества, в частности, совместной межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится в первой половине текущего года. Особое внимание стороны уделили расширению политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Также была подчеркнута роль внешнеполитических ведомств двух стран в развитии партнерства между двумя государствами. В этой связи стороны договорились рассмотреть возможность подготовки программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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