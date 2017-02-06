В МИД Туркменистана обсудили вопросы туркмено-палестинского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с временным поверенным в делах Палестины в Туркменистане Муханнадом аль-Хамоури. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития туркмено-палестинских отношений в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Они отметили результативность визита главы Палестинской администрации доктора Махмуда Аббаса в Туркменистан в ноябре 2016 года.

Также стороны подчеркнули важность активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Палестины и выразили уверенность в продолжении этих контактов в 2017 году.

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