В Ашхабаде обсуждены перспективы туркмено-израильского взаимодействия

В МИД Туркменистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Ашхабаде Ицхаком Кармелем Каганом, в ходе которой обсуждались вопросы развития туркмено-израильского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны подчеркнули системный характер взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В этой связи они отметили визит делегации МИД Туркменистана в Государство Израиль в мае прошлого года и высказались за продолжение межмидовских контактов в текущем году.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Израилем.

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