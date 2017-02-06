На торгах туркменской биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 16 сделок на 11 миллионов 413 тысяч долларов США. Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин, суммарный и прокаленный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из Великобритании приобрели прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, коммерсанты из России, ОАЭ и Турции приобрели продовольственную пшеницу, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, наборы постельного белья и пряжу хлопчатобумажную.

За манатные средства бизнесмены из Пакистана купили шерсть сараджинскую на сумму более 94 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на общую сумму свыше 2 миллионов 483 тысяч манатов.

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