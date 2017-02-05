Меджлис Туркменистана принял ряд законопроектов

Меджлис (парламент) Туркменистана на восемнадцатом заседании пятого созыва принял ряд законопроектов. В соответствии с повесткой дня на рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов Туркменистана «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об архитектурной деятельности», «Об аренде», «О сборе, сохранении и рациональном использовании генетических ресурсов культурных растений» и «О государственном протоколе».

В ходе заседания депутаты внесли изменения и дополнения в ряд законов. Так, парламент рассмотрел законопроекты о внесении изменений и дополнений в «Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана», «Кодекс Туркменистана о земле», законы «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», «Об общественных объединениях», «Об органах внутренних дел Туркменистана», «О гражданской обороне», «Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в городе Ашхабаде», «О миграции».

На заседании также был рассмотрен проект закона «О признании утратившим силу закон Туркменистана «Об арчынах».

Все законопроекты, вынесенные на рассмотрение Меджлиса, были единогласно приняты.

© TURKMENISTAN.RU, 2017