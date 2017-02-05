Туркменистан и ООН обсудили вопросы укрепления сотрудничества

В МИД Туркменистана прошла встреча с постоянным координатором ООН в Туркменистане Еленой Пановой, в ходе которой рассматривались вопросы сотрудничества Туркменистана с ООН. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает ООН в качестве стратегического партнера и в этой связи намерен и далее укреплять взаимодействие с сообществом наций по самому широкому спектру вопросов.

Были отмечены основные приоритетные направления партнерства, такие, как безопасность, развитие, гуманитарная сфера.

Особое внимание стороны уделили имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне. Стороны подчеркнули, что Туркменистан ведет эту работу на системной основе, применяя основные критерии и индикаторы ЦУР при составлении национальных программ социально-экономического и гуманитарного развития.

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