В Ашхабаде обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Государством Катар

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Халифом Бин Ахмадом Аль-Сувайди, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году.

Подчеркивая высокую динамику сотрудничества между туркменской и катарской дипломатическими службами, участники встречи отметили важность взаимных визитов руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшихся в 2016 году. Стороны согласились с необходимостью расширения двусторонних межмидовских связей.

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