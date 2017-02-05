Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
05.02.17 09:48

В Ашхабаде обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Государством Катар

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Туркменистане Халифом Бин Ахмадом Аль-Сувайди, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году.

Подчеркивая высокую динамику сотрудничества между туркменской и катарской дипломатическими службами, участники встречи отметили важность взаимных визитов руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшихся в 2016 году. Стороны согласились с необходимостью расширения двусторонних межмидовских связей.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru