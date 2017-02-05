В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Саудовской Аравией

В МИД Туркменистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Хамидом Файсалом Аль-Сехли, в ходе которой состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества.

Особо было отмечено, что в ходе государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Саудовскую Аравию в мае прошлого года были достигнуты принципиальные договоренности о всестороннем развитии традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Участники встречи отметили, что итоги переговоров и подписанные документы создают прочную политико-правовую основу для укрепления туркмено-саудовского взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, финансово-банковская сфера и ряд других направлений.

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