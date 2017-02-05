Иностранные дипломаты посетили женское исправительное учреждение в Дашогузской области Туркменистана Руководители и представители дипломатических миссий ФРГ, Франции, Румынии, Великобритании, США, ОБСЕ, представительств Программы развития ООН и ЮНИСЕФ, аккредитованных в Ашхабаде, посетили исправительное учреждение в Дашогузском велаяте (области) Туркменистана, в котором отбывают наказание осужденные женщины. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, целью посещения стало ознакомление с деятельностью данного учреждения, его материально-технической базой и социально-бытовыми условиями. © TURKMENISTAN.RU, 2017