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05.02.17 08:44

Иностранные дипломаты посетили женское исправительное учреждение в Дашогузской области Туркменистана

Руководители и представители дипломатических миссий ФРГ, Франции, Румынии, Великобритании, США, ОБСЕ, представительств Программы развития ООН и ЮНИСЕФ, аккредитованных в Ашхабаде, посетили исправительное учреждение в Дашогузском велаяте (области) Туркменистана, в котором отбывают наказание осужденные женщины.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, целью посещения стало ознакомление с деятельностью данного учреждения, его материально-технической базой и социально-бытовыми условиями.

 

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