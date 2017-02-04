В России началось досрочное голосование на выборах президента Туркменистана

Для граждан Туркменистана, находящихся на территории России и не имеющих возможности принять участие в выборах президента страны 12 февраля, организована возможность проголосовать досрочно в нескольких городах Российской Федерации.

В Москве со 2 по 11 февраля с 8:00 до 20:00 работает избирательный участок №1 Посольства Туркменистана в Российской Федерации по адресу: Филипповский переулок, дом 22.

В Санкт-Петербурге досрочные выборы проводятся 4 февраля с 8:00 до 20:00 по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 8, к. 2.

В Казани досрочные выборы проводятся 7 февраля с 8:00 до 20:00 в Доме дружбы народов Татарстана, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.

В Элисте досрочные выборы проводятся 8 февраля с 7:00 до 19:00 в научной библиотеке Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, расположенной по адресу: г. Элиста, 5-й микрорайон, студенческий городок.

В Краснодаре досрочные выборы прошли 3 февраля в Общественно-информационном центре города Краснодара.

Непосредственно в день выборов, 12 февраля, Посольство Туркменистана в Российской Федерации приглашает граждан Туркменистана, проживающих на территории Российской Федерации, принять участие в голосовании по выборам президента Туркменистана, которое пройдет на избирательном участке № 1 Посольства Туркменистана в Российской Федерации с 7 до 19 часов московского времени по адресу: г. Москва, Филипповский переулок, дом 22, а также на избирательном участке № 2 при Консульстве Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) по адресу: город Астрахань, улица 1-я Аршанская, д. 11, с 7:00 по 19:00 (время астраханское).

Принять участие в голосовании могут все граждане Туркменистана, достигшие 18 лет на день голосования. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Туркменистана или заменяющий его документ. Граждане Туркменистана, состоящие на консульском учете, автоматически включены в список избирателей.

Дополнительную информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по телефонам: +7 (495) 691-65-93, +7 (495) 691-33-16. Телефон "горячей линии": +7 (495) 231-67-16.

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