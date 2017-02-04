В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Индонезии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Октавино Алимудином.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политико-дипломатической сфере. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в рамках международных организаций.

Отмечая, что в сентябре 2017 года в столице Туркменистана будут проведены V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, стороны выразили приверженность к расширению отношений в области спорта путем укрепления контактов и активизации сотрудничества между спортивными федерациями двух стран.

Также была отмечена заинтересованность в установлении межпарламентских связей, а также рассмотрены возможности сотрудничества в сферах энергетики, туризма и образования. Обсуждая торгово-экономическое взаимодействие, стороны отметили необходимость организации встреч предпринимателей двух стран.

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