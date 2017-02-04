В Варшаве обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и БДИПЧ (ОБСЕ)

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел в Варшаве переговоры с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Майклом Линком. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах активизации двустороннего сотрудничества.

Стороны отметили, что Туркменистан, следуя взятым на себя обязательствам, предпринимает последовательные шаги по реализации положений основополагающих документов, касающихся обеспечения прав и свобод человека.

На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан проводит политику, нацеленную на интенсификацию международного диалога, в том числе в правовой сфере, и систематически приглашает в страну наблюдателей из международных организаций и зарубежных государств для участия в мониторинге различных избирательных кампаний. В частности, президентские выборы, которые состоятся 12 февраля этого года, станут важным событием общественно-политической жизни страны.

Высоко оценивая меры, предпринимаемые Туркменистаном на пути демократических преобразований, Майкл Линк отметил, что БДИПЧ со своей стороны готово и впредь оказывать содействие туркменской стороне в продвижении правовой реформы, нацеленной на совершенствование национального законодательства.

© TURKMENISTAN.RU, 2017