На выборах президента Туркменистана началось досрочное голосование

На выборах президента Туркменистана, которые состоятся 12 февраля этого года, согласно Избирательному кодексу, началось досрочное голосование. Этой процедурой могут воспользоваться граждане, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства и поэтому не смогут проголосовать на своем избирательном участке.

Избиратели могут досрочно проголосовать на своих избирательных участках до 11 февраля с 8:00 до 18:00. Всего на выборах президента Туркменистана действуют 2548 избирательных участков, из них 39 при туркменских дипмиссиях за рубежом.

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