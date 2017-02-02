В Туркменистане обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества прикаспийских стран

В Ашхабаде начало работу первое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, посвященное обсуждению проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами.

Встреча организована МИД Туркменистана, Министерством экономики и развития и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

Участники встречи обсуждают подготовленный туркменской стороной проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами, нацеленного на активизацию торгово-экономических связей в регионе. Инициатива создания этого документа была выдвинута президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в сентябре 2014 года на IV саммите глав прикаспийских государств в Астрахани (Российская Федерация).

В ходе встречи особое внимание будет уделено продвижению инициативы Туркменистана о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать эффективной переговорной площадкой для представителей правительственных и деловых кругов стран региона, а также способствовать привлечению в регион иностранных инвестиций.

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