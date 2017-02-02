Миссия наблюдателей ОБСЕ приступила к мониторингу выборов президента Туркменистана

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане состоялась встреча с членами миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, прибывшими в туркменскую столицу для оценки хода подготовки и проведения 12 февраля выборов президента Туркменистана.

Гости были ознакомлены с подготовкой к выборам президента Туркменистана. В ходе встречи было отмечено, что первые два этапа предвыборной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов на высший государственный пост – прошли в соответствии с действующим законодательством Туркменистана.

Представители ЦИК заверили гостей, что наблюдателям будут созданы все необходимые условия для работы по мониторингу всех мероприятий по выборам президента Туркменистана.

Наблюдатели от ОБСЕ в рамках своих полномочий будут иметь возможность беспрепятственно наблюдать за ходом предвыборной кампании и голосования в день выборов, свободно посещать избирательные участки в столице и в велаятах (областях) страны.

В ходе встречи в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов членам миссии ОБСЕ были вручены соответствующие удостоверения.

В программе пребывания делегации запланированы встречи в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, МИД, Государственном информационном агентстве (TDH), Государственном комитете по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменском национальном институте демократии и прав человека при президенте Туркменистана, в Союзе женщин Туркменистана и Молодежной организации имени Махтумкули.

Также наблюдатели от ОБСЕ смогут встретится непосредственно с кандидатами на пост президента Туркменистана, выдвинутыми политическими партиями страны и инициативными группами граждан.

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