В Олимпийском городке Ашхабада состоялся День открытых дверей с участием зарубежных спортивных специалистов. Эта акция была организована НОК Туркменистана в рамках комплексной подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в туркменской столице в сентябре текущего года.

Представителям олимпийских комитетов Китая, Саудовской Аравии, Тайваня и Казахстана был продемонстрирован видеоролик о ходе строительства Олимпийского городка и организована обзорная экскурсия по территории городка – поездка по монорельсовой дороге.

Зарубежные специалисты посетили жилые помещения, предназначенные для спортсменов, крытый велотрек и водный комплекс. Они дали высокую оценку качеству спортивных объектов, отметив масштабность и в то же время компактность комплекса.

Гости также были проинформированы о том, что на базе Олимпийского городка с 16 по 30 апреля пройдут международные тестовые соревнования одновременно по трем видам спорта – тяжелой атлетике, плаванию и кикбоксингу.

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