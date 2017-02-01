В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Египта

В МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Арабской Республики Египет во главе с председателем группы «Женщины во внешней политике», экс-министром по делам семьи и населения Египта Муширой Хаттаб, являющейся кандидатом от стран Африканского региона на пост генерального директора ЮНЕСКО.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства в научно-образовательной и культурной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в области сохранения историко-архитектурных памятников Туркменистана и популяризации исторического и культурного наследия туркменского народа.

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