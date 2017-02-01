Президент Туркменистана принял главу Энергетической хартии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем Энергетической хартии Урбаном Руснаком. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам международного сотрудничества в энергетической сфере и совместной работы с учетом председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году.

В числе приоритетных направлений партнерства стороны назвали международно-правовое регулирование транзита энергоносителей, что является одной из первостепенных задач Энергетической хартии, объединяющей десятки стран Европы и Азии.

Стороны отметили значение принятой по предложению туркменской стороны соответствующей резолюции ООН и необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в этой сфере с ООН и другими международными структурами.

Глава Туркменистана и его гость также обсудили вопросы проведения форумов Энергетической хартии, встречи экспертов, международные конференции высокого уровня по вопросам устойчивого развития мировой энергетики, которые пройдут Ашхабаде, Брюсселе, Гонконге, а также на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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