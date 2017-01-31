Президент Туркменистана проинспектировал ход строительства газохимического комплекса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Ахалский велаят (область) посетил строящийся газохимический комплекс по производству бензина из природного газа.

После сдачи в эксплуатацию в 2018 году завод будет ежегодно перерабатывать 1 миллиард 785 миллионов кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего требованиям Euro-5. Предусматривается также выпуск 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа в год. Общая стоимость этого инвестиционного проекта составляет около 1,7 миллиарда долларов США.

Президент Туркменистана побеседовал с представителями компаний-подрядчиков, ознакомился со спецификой объектов предприятия. Глава государства поручил при разработке проекта второй очереди комплекса предусмотреть возможность производства бензина марки А-95.

В ходе осмотра строящегося предприятия президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании встретился со специалистами госконцерна «Туркменгаз», работающими на этом объекте, и ответил на интересующие их вопросы.

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