На торгах туркменской биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 47 миллионов 926 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Казахстана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а бизнесмены из Швейцарии приобрели тяжелый вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого коммерсанты из России, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, ОАЭ, Турция, Афганистан и Киргизии купили продовольственную пшеницу, гладкоокрашенные махровые и жаккардовые изделия в ассортименте, а также и махровое полотно, ткань и пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели различную технику, полипропилен (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на общую сумму свыше 778 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017