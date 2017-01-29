Разработан проект концепции председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на заседании туркменского правительства.

В документе особое внимание уделено таким приоритетным направлениям международного сотрудничества, как обеспечение многовариантности энергопотоков и расширение их географии.

Также во время председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии большое внимание будет уделено вопросам энергоэффективности, энергосбережения, внедрения в отрасль инновационных технологий и современных методов управления, экологии, использования возобновляемых источников энергии, осуществления международного транзита энергоносителей на равноправной основе и т. д.

Ключевые темы, вопросы, соответствующие выводы и рекомендации в контексте международного сотрудничества по устойчивой энергетике будут обобщены и изложены в итоговом документе 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии.

Наряду с этим разработана программа международных мероприятий, запланированных в Туркменистане и за рубежом, связанных с председательством Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году, которые пройдут в Ашхабаде, Брюсселе, Нью-Йорке, Пекине, Гонконге, Тегеране.

Также подготовлен проект плана мероприятий в общей сложности по 8 направлениям, в соответствии с которым в Туркменистане и зарубежных государствах предусматривается проведение медиа-форумов, конференций, встреч с представителями СМИ и специальных учебных семинаров.

В связи с председательством Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии разработан проект специализированного веб-сайта, где будут размещены соответствующие тематические материалы.

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