Туркменистан и Евросоюз реализуют проект в области образования

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия организован стратегический семинар по реализации проекта Европейского союза «Содействие системе образования в Туркменистане».

В акции, проводимой Министерством образования Туркменистана совместно с представительством ЕС, принимают участие представители ряда ведомств, исследовательских институтов и учебных заведений страны, СМИ, а также международные эксперты.

В ходе встречи обсуждаются предварительные планы мероприятий, технические задания проекта с учетом достижений в сфере национального образования и результатов двух предыдущих профильных проектов ЕС, осуществленных в 2009-2013 годах.

Также в ходе семинара намечено провести тренинги в рабочих группах, практические занятия по стратегическому планированию и повышению институционального потенциала сферы образования, разработке учебных программ и другим темам.

Итогом работы станет определение оптимальных подходов к реализации технических заданий проекта ЕС «Содействие системе образования в Туркменистане».

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