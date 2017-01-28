Посольство Туркменистана в РФ провело брифинг для представителей московских СМИ

27 января представители московских средств массовой информации были приглашены в Посольство Туркменистана в РФ на брифинг, посвященный главным событиям в общественно-политической жизни Туркменистана в 2017 году.

Глава туркменской дипломатической миссии в России Батыр Ниязлиев рассказал гостям о подготовке к предстоящим 12 февраля с. г. выборам президента Туркменистана. Журналисты получили информацию о том, что решение о проведении выборов президента было принято Меджлисом (парламентом) Туркменистана на шестнадцатом заседании пятого созыва на основании положений новой редакции Конституции страны, принятой осенью 2016 г. В проведении выборов впервые принимают участие три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Всего для участия в предстоящих 12 февраля этого выборы главы государства официальную регистрацию получили 9 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и инициативными группами граждан.

Представителям СМИ было сообщено, что на выборы президента Туркменистана приглашены наблюдатели из европейских государств и ряда международных организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ, которым представится возможность наблюдать за ходом предвыборной кампании и за голосованием в день выборов. Миссия наблюдателей от СНГ, прибывшая в Ашхабад по приглашению туркменской стороны, уже приступила к мониторингу предстоящих выборов президента Туркменистана.

Еще одним важным общественно-политическим событием нынешнего календарного года в Туркменистане станут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые впервые пройдут в городе Ашхабаде. Это первые масштабные соревнования столь высокого международного ранга, которые будут проходить в Туркменистане. Игры будут проводиться по 21 виду спорта. Собравшимся было сообщено, что всем российским СМИ, заинтересованным в освещении V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Посольство Туркменистана в РФ готово предоставить бесплатную подписку на ленту новостей, связанных с Азиадой, и оказать содействие в аккредитации на играх. Участники брифинга получили компакт-диски с видеороликами, посвященными Азиатским играм и спортивным объектам Олимпийского городка в Ашхабаде.

На брифинге получили освещение темы председательства Туркменистана в 2017-2019 годах в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и в 2017 году на конференции по Энергетической хартии. Отдельной темой прозвучало 25-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией, отмечаемое в нынешнем году.

Приглашенные журналисты получили возможность задать главе туркменской дипломатической миссии свои вопросы, касающиеся актуальных тем проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики, как в режиме пресс-конференции, так и в порядке индивидуальных бесед. В качестве наглядной иллюстрации ответов на прозвучавшие вопросы о национальных культурных традициях гостям встречи была презентована книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства».

Завершила встречу дегустация блюд туркменской национальной кухни.

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