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28.01.17 08:04

Президент Туркменистана поздравил федерального президента Австрии с вступлением в должность

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа, правительства и от себя лично поздравления Александру ван дер Беллену в связи с его вступлением в должность федерального президента Австрийской Республики.

В своем послании глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения, понимания и доверия, дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя странами в интересах народов двух государств.

Пользуясь возможностью, президент Туркменистана выразил федеральному президенту Австрийской Республики пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также прогресса и процветания дружественному австрийскому народу.

 

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