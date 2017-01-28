Президент Туркменистана поздравил федерального президента Австрии с вступлением в должность

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа, правительства и от себя лично поздравления Александру ван дер Беллену в связи с его вступлением в должность федерального президента Австрийской Республики.

В своем послании глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения, понимания и доверия, дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя странами в интересах народов двух государств.

Пользуясь возможностью, президент Туркменистана выразил федеральному президенту Австрийской Республики пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также прогресса и процветания дружественному австрийскому народу.

© TURKMENISTAN.RU, 2017