В МИД Туркменистана обсуждены вопросы развития СМИ

В МИД Туркменистана прошла встреча в формате «круглого стола» по обсуждению вопросов развития и совершенствования работы СМИ.

Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, во встрече приняли участие представители государственных СМИ Туркменистана и главы международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

Руководители международных организаций были ознакомлены с деятельностью национальных СМИ, их ролью в общественной жизни государства. Кроме того, была представлена информация о правовой основе деятельности журналистов в Туркменистане.

Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в деле дальнейшего повышения профессиональной подготовки туркменских СМИ и обсудили конкретные проекты по совершенствованию их деятельности.

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