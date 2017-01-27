В туркменской столице обсуждены вопросы использования водных ресурсов

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), в котором приняли участие руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств стран Средней Азии, а также представители Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Участники заседания выразили удовлетворение уровнем диалога в поиске согласованных подходов в решении такого важного для всего региона вопроса, как использование водных ресурсов.

На заседании были рассмотрены итоги работы за 2016 год, а также лимиты водозаборов и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья на текущий год, от которых зависит водообеспеченность орошаемых площадей в странах региона.

В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки мероприятий по случаю 25-летия деятельности комиссии по совместному управлению трансграничными водными ресурсами, а также рассмотрена повестка дня следующего заседания МКВК.

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