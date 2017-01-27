В Ашхабаде состоялась заседание туркмено-таджикской межправительственной комиссии

В столице Туркменистана состоялось заседание Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической, промышленной, электроэнергетической и аграрной сферах, а также в области здравоохранения, образования, науки, спорта и туризма.

С учетом реализуемого совместного проекта – строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, – особое внимание стороны уделили транспортно-коммуникационной сфере.

Была отмечена необходимость расширения номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг, установления прямых контактов между ведомствами и предпринимательскими структурами.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере была подчеркнута необходимость регулярного проведения дней культуры, участия творческих коллективов и артистов в фестивалях, концертах, других мероприятиях.

Отмечая продуктивность переговоров, участники заседания выразили уверенность, что все намеченные к реализации шаги будут способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества.

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