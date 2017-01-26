Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для СМИ

Пресс-служба МИД Туркменистана выступила с заявлением для средств массовой информации, в котором сообщается нижеследующее.

В связи с появившимися в последние дни в прессе высказываниями руководителя Национальной иранской газовой компании (НИГК) Хамид Реза Араги по вопросам поставок туркменского природного газа и возникших при этом «финансовых разногласий», МИД Туркменистана заявляет следующее.

Туркменская сторона, строго выполняя свои обязательства по контракту купли-продажи газа, на протяжении ряда лет обеспечивала его бесперебойную подачу в Иран.

В отличие от этого, Национальная иранская газовая компания в течение длительного периода, нарушая принцип «бери или плати», не производила в должных объемах прием туркменского газа. Помимо этого, в итоге несоблюдения НИГК своих финансовых обязательств по контракту, к настоящему времени образовалась внушительная задолженность компании перед государственным концерном «Туркменгаз».

Как сообщалось ранее, в результате указанных обстоятельств, значительно влияющих на финансово-экономическое положение «Туркменгаза», и, соответственно, объективно снижающих его производственную деятельность, туркменский газовый концерн был вынужден ограничить поставки газа в иранском направлении.

Общеизвестно, что по инициативе туркменской стороны в целях решения вопросов, связанных с долгами НИГК перед ее туркменским партнером, многократно организовывались и проводились переговоры, в ходе которых руководители и специалисты газовой отрасли Туркменистана предлагали различные варианты взаимоприемлемых решений, нацеленных на погашение задолженности иранской стороны. Однако, к сожалению, такие конструктивные предложения до настоящего времени не встретили должной поддержки с иранской стороны.

Исходя из вышеизложенного, МИД Туркменистана подчеркивает необъективный и тенденциозный характер заявлений господина Араги, пытающегося в одностороннем порядке изложить вопросы, связанные с поставками туркменского природного газа в Иран и образовавшейся при этом задолженности со стороны руководимой им газовой компании.

Относительно напоминаний господина Араги о возможности обращения НИГК в международный арбитраж, следует напомнить, что такое же право в соответствии с контрактом имеется и у государственного концерна «Туркменгаз». Одновременно с этим туркменская сторона в очередной раз подтверждает свою готовность к продолжению переговоров по урегулированию возникшей ситуации.

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