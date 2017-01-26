В Туркменистане начала работу миссия наблюдателей от СНГ

Миссия наблюдателей от СНГ, прибывшая в Ашхабад по приглашению туркменской стороны, приступила к мониторингу предстоящих 12 февраля этого года выборов президента Туркменистана. Миссию возглавляет первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В ходе встречи в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане международные наблюдатели были ознакомлены с планом намеченных ЦИК мероприятий, составом избирательных комиссий, образцами избирательных документов, проделанной на местах работой.

Как отмечалось в ходе встречи, в Избирательном кодексе Туркменистана отражены главные принципы международных норм в сфере выборов – всеобщее избирательное право, добровольное участие граждан в выборах, которые проводятся на альтернативной основе, равные возможностей для кандидатов, свобода агитации, защита избирательных прав граждан, а также гласность и открытость.

На встрече в туркменском Центризбиркоме Виктор Гуминский сказал, что миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять свою деятельность на основании общепринятых международных норм, независимо, не вмешиваясь во внутренние дела государства. По его словам, задача миссии – содействовать проведению свободных и демократических выборов.

На выборы президента Туркменистана приглашены наблюдатели из европейских государств и ряда международных организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ, которым представится возможность наблюдать за ходом предвыборной кампании и за голосованием в день выборов.

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