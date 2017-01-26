В столице Туркменистана состоялось заседание туркмено-узбекской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось тринадцатое заседание Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В заседании приняли участие руководители и специалисты ряда ведомств, а также представители предпринимательских структур двух стран.

Основное внимание было уделено таким направлениям двустороннего взаимодействия, как топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы. В этой связи стороны обсудили вопросы эффективного использования транснационального газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, введенного в эксплуатацию в декабре 2009 года, а также создания транспортно-транзитного коридора «Средняя Азия – Ближний Восток» (Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман).

В ходе встречи стороны подчеркнули, что торгово-экономические связи обрели устойчивую положительную динамику, свидетельством чему служит рост товарооборота. Большое внимание на заседании было уделено связям в культурно-гуманитарной сфере. Здесь стороны высказались за углубление научно-образовательных контактов, развитие взаимодействия в области спорта и туризма.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

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