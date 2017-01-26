Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Узбекистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») Ачилбая Раматова, прибывшего в Ашхабад во главе делегации для участия в заседании совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах партнерства в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, машиностроительной, аграрной сферах, а также в образовании, здравоохранении и культуре. Особое внимание было уделено вопросам повышения объема двусторонней торговли.

Также стороны подчеркнули, что придают важное значение наращиванию сотрудничества в решении общих проблем региона, в числе которых спасение Арала и рациональное использование водных ресурсов.

Выразив удовлетворение динамикой взаимодействия, глава государства и его гость подтвердили заинтересованность в диверсификации сотрудничества, положительно оценив деятельность межправительственной комиссии.

© TURKMENISTAN.RU, 2017