Школьники из Туркменистана успешно выступили на международной олимпиаде в Казахстане

Школьники из Туркменистана успешно выступили на международной Жаутыковской олимпиаде, которая проходила в городе Алматы (Казахстан). В интеллектуальном соревновании по решению задач по физике, математике и информатике приняли участие 400 юных интеллектуалов из пятнадцати государств мира.

Туркменские школьники показали один из лучших командных результатов, продемонстрировав высокий уровень знаний физики и математики. Так, серебряных медалей удостоены десятиклассники Джепбар Асгаров (государственная школа-интернат для особо одаренных детей) и Ресул Мамиев (специализированная школа № 57 г. Ашхабада). Учащимся этой же ашхабадской школы Рахману Агамурадову и Кемалу Кочекову вручены бронзовые награды.

Уровень знаний ребят оценивало авторитетное жюри, в которое, помимо представителей Казахстана, вошли ученые Московского государственного университета, Московского физико-технического института, а также Белорусского государственного университета.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится с 2005 года. Ее цель – пропаганда физико-математических наук среди школьников, развитие международного сотрудничества и установление дружеских взаимоотношений между специализированными школами разных стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2017