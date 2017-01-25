Президент Туркменистана принял посла Таджикистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан Фарруха Хомиддина Шарифзода.

В ходе встречи президент Туркменистана и таджикский полпред обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. Стороны подчеркнули стремление двух стран к реализации двусторонних масштабных проектов в различных отраслях.

По мнению сторон, показательным в этом отношении является строительство железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, которая призвана придать новые стимулы развитию региональной транспортной сети и способствовать активизации торгово-экономических связей в регионе.

Глава государства и посол Республики Таджикистан подчеркнули важное значение деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в деле дальнейшей диверсификации взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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