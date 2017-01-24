Президент Туркменистана проинспектировал ход строительства многопрофильной больницы в Туркменабате

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Лебапский велаят (область) проинспектировал ход строительства многопрофильной больницы в городе Туркменабате.

Осматривая территорию больницы, занимающей общую площадь более 47 тысяч квадратных метров, глава государства отметил, что возможности этого лечебного учреждения позволят принимать здесь пациентов не только со всей страны, но и из соседних стран, например, Афганистана. Глава государства поручил соответствующим руководителям предусмотреть все организационные вопросы, связанные с пребыванием в новом медицинском центре иностранных пациентов.

Многопрофильный госпиталь будет располагать всеми возможностями для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Все отделения и лаборатории будут укомплектованы передовым оборудованием и аппаратурой от известных мировых производителей медицинской техники.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также дал задание обустроить вертолетную площадку для использования медицинской авиации в случаях необходимости экстренной доставки пациентов.

Рядом с больницей также ведется строительство жилого комплекса для медработников, рассчитанного на 200 семей. Здесь будет возведено шесть 4-этажных домов повышенной комфортности, а также объекты социального и спортивного назначения. Медицинский городок намечено ввести в строй к концу 2017 года.

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