На торгах туркменской биржи за неделю заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 37 сделок на 17 миллионов 215 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, ОАЭ, Афганистана и КНР закупили полипропилен и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из Турции приобрели серу техническую (ГК «Туркменгаз»). Также коммерсанты из России, Турции, Ирана, Афганистана, Белиза и Украины купили продовольственную пшеницу, ткань и пряжу хлопчатобумажную, хлопковое волокно и шелк-сырец.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на общую сумму свыше 2 миллионов 791 тысячи манатов.

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