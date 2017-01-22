Делегация Туркменистана встретилась с президентом МОК

В штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарском городе Лозанне состоялась встреча делегации Туркменистана с президентом МОК Томасом Бахом.

Во встрече с туркменской стороны приняли участие руководители и представители Госкомспорта Туркменистана, МИД, оргкомитета по проведению Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и НОК Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между МОК и Туркменистаном.

Туркменская сторона проинформировала главу МОК о достижениях Туркменистана в развитии массового спорта и спорта высших достижений, о созданных в стране условиях для популяризации спорта и проведения спортивных соревнований высокого уровня.

Также делегация Туркменистана сообщила о ходе подготовки к проведению в сентябре этого года Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В этой связи было предложено объединить усилия для использования многофункциональных спортивных объектов, возведенных для этих соревнований, для проведения различных мероприятий под эгидой МОК.

Делегация Туркменистана также пригласила президента МОК принять участие в торжествах по случаю предстоящих игр в Ашхабаде в качестве почетного гостя.

Томас Бах в свою очередь выразил благодарность за вклад Туркменистана в развитие массового спорта, строительство современных спортивных объектов и популяризацию спорта в стране.

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