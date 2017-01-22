В столице Туркменистана состоялось подписание контракта по проекту ТАПИ

В Ашхабаде, в штаб-квартире нефтегазового комплекса Туркменистана, состоялось подписание контракта на разработку пакета предпроектной документации (Front End Engineering & Design) и оказание услуг по проектному управлению и техническому надзору для участка Афганистан – Пакистан газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Контракт подписали компании TAPI Pipeline Company Limited и ILF Beratende Ingenieure GmbH.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, сотрудничество сторон покрывает период до этапа принятия окончательного инвестиционного решения по проекту ТАПИ.

Представители компании ILF Beratende Ingenieure GmbH подчеркнули высокую важность предстоящего комплекса мероприятий по реализации контракта и подтвердили готовность компании выполнить все взятые на себя контрактные обязательства в установленные сроки и высоким качеством.

В настоящее время полностью завершено детальное изучение трассы газопровода в Туркменистане. На территориях Афганистана и Пакистана началось изучение трассы трубопровода, где в ближайшее время начнется технологическое проектирование параллельно с выпуском тендерной документации на закупку оборудования длительного изготовления.

© TURKMENISTAN.RU, 2017