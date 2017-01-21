Разработан проект концепции председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на заседании правительства.

Как было сообщено на заседании, в документе определены основные направления работ, в том числе по рациональному использованию и управлению водными ресурсами, охране окружающей среды, изменению климата, улучшению экологической обстановки в Центрально-Азиатском регионе.

Все эти аспекты включают комплекс мер по практической реализации Целей устойчивого развития на 2016-2030 годы, принятых в сентябре 2015 года в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе заседания правительства на рассмотрение президента Гурбангулы Бердымухамедова был представлен проект положения об исполнительном комитете Международного фонда, а также предложены кандидатуры от Туркменистана в состав исполнительного комитета.

Подписав представленные документы, глава государства подчеркнул ответственность Туркменистана в деле развития сотрудничества стран Центральной Азии по всему спектру вопросов охраны окружающей среды, а также активизации взаимодействия государств региона с международными организациями.

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