В Ашхабаде и регионах Туркменистана будут построены многоквартирные дома для инвалидов

В Ашхабаде и велаятах (областях) Туркменистана будут построены многоквартирные дома для инвалидов. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает администрациям регионов Туркменистана и города Ашхабада заключить контракты с местными строительными предприятиями на проектирование и возведение с благоустройством прилегающей территории по одному четырехэтажному многоквартирному жилому дому для инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите. Объекты предписано сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года.

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