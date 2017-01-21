Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с обрушением торгового центра «Plasko» в городе Тегеране, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

© TURKMENISTAN.RU, 2017