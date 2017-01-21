|21.01.17 08:06
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Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Ирана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с обрушением торгового центра «Plasko» в городе Тегеране, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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