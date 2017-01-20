|20.01.17 08:31
|
Президент Туркменистана проинспектировал строительство парогазовой электростанции в Мары
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Марыйский велаят (область) проинспектировал строительство парогазовой электростанции. Объект мощностью 1574 МВт возводится по заказу государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго».
Электростанция комбинированного цикла в качестве топлива использует не только природный газ, но и пар. Если КПД обычной электростанции составляет в среднем 34,2 процента, то при комбинированном цикле повышается более чем в полтора раза и составляет около 57 процентов. Объект намечено сдать в декабре 2018 года.
В ходе знакомства с положением дел на Марыйской ГЭС президент Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с членами трудового коллектива электростанции и ответил на интересующие их вопросы.
© TURKMENISTAN.RU, 2017