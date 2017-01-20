Президент Туркменистана проинспектировал строительство парогазовой электростанции в Мары

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Марыйский велаят (область) проинспектировал строительство парогазовой электростанции. Объект мощностью 1574 МВт возводится по заказу государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго».

Электростанция комбинированного цикла в качестве топлива использует не только природный газ, но и пар. Если КПД обычной электростанции составляет в среднем 34,2 процента, то при комбинированном цикле повышается более чем в полтора раза и составляет около 57 процентов. Объект намечено сдать в декабре 2018 года.

В ходе знакомства с положением дел на Марыйской ГЭС президент Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с членами трудового коллектива электростанции и ответил на интересующие их вопросы.

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