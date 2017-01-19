В столице Туркменистана прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к Азиаде-2017

В Олимпийском городке Ашхабада состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре нынешнего года в столице Туркменистана.

В пресс-конференции приняли участие представители Исполкома Азиады-2017, НОК Туркменистана, Госкомитета Туркменистана по спорту, зарубежные специалисты по организации международных спортивных форумов.

Как было отмечено на встрече, Олимпийский городок, где пройдут соревнования V Азиатских игр, является универсальным спортивным сооружением. В дальнейшем здесь можно будет проводить крупные соревнования. Легкоатлетический и велоспортивный спорткомплексы уже имеют международные сертификаты первой категории, которые допускают проведение на их базе любых турниров мирового уровня. В качестве очередных тестовых соревнований весной в Олимпийском городке пройдут международные турниры по кикбоксингу, плаванию и тяжелой атлетике.

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