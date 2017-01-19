Туркменистан и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

В Туркменском национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Китая. Концерт был посвящен 25-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Приветствуя участников и зрителей праздничного концерта, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Сунь Вэйдун отметил глубокие корни дружбы наших народов, насчитывающей более двух тысяч лет, когда обе страны связывал Великий Шелковый путь. Как подчеркнул Сунь Вэйдун, всемерное укрепление двустороннего сотрудничества на современном этапе обусловлено высоким уровнем политического доверия между главами двух государств, совпадением стратегий развития двух стран и стремлением народов сохранить традиционную дружбу и передать её последующим поколениям.

В арсенале взаимодействия двух стран в области культуры – участие творческих работников, деятелей культуры и мастеров искусств в международных фестивалях, научных конференциях, выставках, проводимых в Туркменистане и Китае. Нынешняя культурная акция объединила на одной сцене мастеров искусств дружественных стран. Программу состоявшегося концерта дружбы составили яркие выступления туркменских и китайских артистов. В нее вошли песенные, хореографические и акробатические композиции, фольклорные и современные эстрадные номера.

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