Президент Туркменистана встретился с командой боевого корабля «Gaýratly»

В рамках поездки по Балканскому велаяту (области) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на корабль ВМС Туркменистана «Gaýratly» («Мужественный»), который несет свою службу по охране морских рубежей государства на Каспии.

Глава государства ознакомился с тактико-техническими характеристиками и боеспособностью военного судна. Президент страны также поинтересовался созданными здесь условиями для экипажа и персонала и побеседовал с военными моряками, проходящими службу на данном судне, курсантами Военно-морского института Министерства обороны Туркменистана.

Президент поздравил военных моряков с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества, пожелав им крепкого здоровья и больших успехов в несении воинской службы.

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