Президент Туркменистана ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса на побережье Каспия

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области), ознакомился с ходом строительства современного спортивного комплекса, сооружаемого в национальной туристической зоне «Аваза».

В состав нового комплекса входят залы для игровых видов спорта, спортивных единоборств, плавательные бассейны, ледовый дворец с площадками для хоккея и фигурного катания, а также фитнес-центр.

В ходе осмотра комплекса президент побеседовал со строителями и отметил значение данного объекта, выразив уверенность, что, тренируясь в таких современных комплексах, туркменские спортсмены добьются больших успехов на международных соревнованиях.

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