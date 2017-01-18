Завершена регистрация кандидатов в президенты Туркменистана

Завершена регистрация кандидатов на пост президента Туркменистана. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, на предстоящие 12 февраля этого выборы главы государства официальную регистрацию получили 9 кандидатов.

В их числе: от Демократической партии – действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Бегмырат Аталыев и от Аграрной партии – председатель Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов.

Также шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Это заместитель хякима Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» государственного концерна «Туркменхимия» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Зарегистрированным кандидатам на высший государственный пост в соответствии с национальным избирательным законодательством и нормами международного права предоставлены равные возможности для организации встреч с избирателями, выступлений на телевидении, радио, а также в печатных средствах массовой информации.

© TURKMENISTAN.RU, 2017